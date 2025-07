Juve che batosta per Vlahovic | le parole non lasciano dubbi

La Juventus e Vlahovic sono di fronte a un incrocio cruciale, con parole dure che fanno tremare gli equilibri. Il centravanti serbo, forte delle sue convinzioni, tiene duro, rifiutando offerte dall’estero e puntando a restare, nonostante il vento contrario. La tensione è alle stelle: come evolverà questa intricata vicenda? Arrivare alla scadenza nel...

Dusan Vlahovic continua a tenere banco in casa Juve: le parole che sono arrivate sono pesantissime, di seguito i dettagli. Da un lato c'è Dusan Vlahovic, dall'altro c'è la Juventus: tra le due parti sta continuando senza sosta un braccio di ferro che non accenna a placarsi. Il centravanti non è allettato dalle soluzioni arabe e turche e non sembra neppure essere intenzionato a lasciare in questa sessione di mercato. Arrivare alla scadenza nel 2026 comporterebbe anche uno scatto ulteriore dello stipendio e il serbo non sembra essere disposto a rinunciarci. Proprio per questo sono arrivate parole molto pesanti.