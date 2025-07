Justin Bieber torna dopo quattro anni | è uscito l’album Swag

Dopo quattro anni di silenzio, Justin Bieber sorprende i fan con l’uscita del suo nuovo album, "Swag". Questo settimo disco, il primo dal 2021, segna un importante ritorno sulla scena musicale mondiale. Con 20 tracce inedite come Dadz Love, Devotion e Therapy Session, il cantautore canadese apre un nuovo capitolo della sua vita artistica, riflettendo anche sui momenti difficili vissuti di recente. Non resta che ascoltare e lasciarsi conquistare.

Dopo un’assenza di quattro anni, Justin Bieber è tornato sulla scena discografica. Nella notte fra il 10 e l’11 luglio è uscito infatti Swag, settimo disco della sua carriera e primo da Justice del 2021. Il nuovo lavoro in studio del 31enne canadese, capace di raggiungere la fama mondiale già a 16 anni, contiene 20 tracce inedite tra cui Dadz Love, Devotion e Therapy Session che sembrano rimandare al difficile periodo di salute mentale che ha attraversato negli ultimi mesi. Forte la preoccupazione dei suoi fan in Rete per le sue condizioni dopo alcuni confronti con i paparazzi e le voci, smentite dallo stesso artista, di una dipendenza da stupefacenti o alcolici. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Justin Bieber torna dopo quattro anni: è uscito l’album Swag

