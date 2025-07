Justin Bieber pubblica a sorpresa l'album SWAG il primo dopo quattro anni

Justin Bieber sorprende i fan con l’uscita inaspettata del suo nuovo album, intitolato SWAG, il primo dopo quattro anni da Justice. Un progetto carico di emozioni, ispirato dalla sua recente vita da padre e marito, e che non perde l’occasione di lanciare critiche ai paparazzi. Con uno stile autentico e coinvolgente, Bieber si apre come mai prima d’ora, regalando un ascolto imperdibile. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa interessante evoluzione musicale.

Si chiama SWAG l'album che Justin Bieber ha pubblicato a sorpresa quattro anni dopo Justice. Un lavoro influenzato dalla sua nuova vita da padre e marito che non lesina critiche ai paparazzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Justin Bieber sta tornando Questa notte uscirà a sorpresa il suo nuovo album dal titolo "Swag" e, secondo quanto riportato da Hits, sarà solo l'inizio. "Swag" pare essere un album introspettivo e pubblicato col solo intento di gettare le basi per un altro disco ch Vai su Facebook

Il nuovo lavoro contiene 20 brani con titoli che includono Dadz Love, Devotion e Therapy Session. Le foto promozionali condivise dal cantante canadese mostrano sua moglie, Hailey Bieber, e il loro figlio #agi Vai su X

