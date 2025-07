justin bieber pubblica a sorpresa il nuovo album swag

Justin Bieber sorprende i fan con il lancio inaspettato del suo nuovo album "Swag", disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Dopo quattro anni di attesa, la superstar globale torna a conquistare con un progetto ricco di energia e innovation. "Swag" rappresenta un'importante tappa nella sua carriera, pronto a lasciare il segno ancora una volta. Preparatevi a vivere un'esperienza musicale unica, perché questa uscita segna l’inizio di un nuovo capitolo.

Justin Bieber torna con il suo nuovo album Swag, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. A quattro anni dal suo ultimo progetto, la pop star di fama globale Justin Bieber, cantautore multiplatino e volto di un’intera generazione, torna finalmente con il suo nuovo album Swag, disponibile su tutte le piattaforme digitali, presto in preorder in formato CD e doppio LP sullo Shop Universal. Swag, un corpus di lavori che ha occupato gli ultimi 4 anni di Justin Bieber, comprende 21 tracce (18 brani e 3 snippet), con la produzione di Justin Bieber stesso in collaborazione con Carter Lang, Dylan Wiggins, Daniel Caesar, Dijon, mk. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu