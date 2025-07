justin bieber prende le distanze da se stesso nelle canzoni di swag

Justin Bieber si reinventa: dal giovane idolo teenager a padre e marito, il suo nuovo album Swag segna un passo importante nella sua evoluzione artistica. Con una cover toccante che ritrae il piccolo Jack Blues tra le sue braccia, Bieber ci invita a scoprire un lato più autentico e maturo di sé. Se l’album potrebbe sembrare ancora in fase di transizione, la direzione è chiara: un cambiamento profondo che merita di essere ascoltato.

Meno teen idol e più padre e marito: si potrebbe riassumere così l’album del ritorno a sorpresa di Justin Bieber. Swag, annunciato poche ore prima della sua pubblicazione, a un primo ascolto non sembra l’album del definitivo cambiamento, e di una definitiva trasformazione artistica, ma qualcosa che si muove c’è. A cominciare dall’immagine della cover in cui la popstar tiene tra le braccia il figlio di un anno, Jack Blues, a cui è dedicata Dadz Love. Go Baby è invece la canzone tributo alla moglie Hailey. Swag è un disco per certi versi più intimo e riflessivo dei precedenti, anche se in alcuni pezzi rispunta la sexy side della popstar. 🔗 Leggi su Panorama.it