justin bieber ha lanciato ufficialmente skylrk il suo attesissimo brand di abbigliamento

Justin Bieber sorprende ancora una volta con il lancio ufficiale di Skylrk, il suo nuovo brand di abbigliamento che ha catturato l’attenzione dopo oltre un anno di teaser misteriosi. La collezione d’esordio, ricca di capi dai toni pastello e accessori di tendenza, è ora disponibile online. Un mix di stile e personalità, perfetto per i fan e gli appassionati di moda. Scopri subito le tendenze firmate Bieber!

Dopo oltre un anno e mezzo di enigmatica autopromozione, giovedì mattina Justin Bieber ha ufficialmente lanciato il suo secondo marchio di abbigliamento, Skylrk. Una collezione d’esordio di capi dai toni pastello, occhiali e calzature è ora disponibile sul sito web attivato del brand. La prima collezione di Skylrk include diversi pezzi chiave che Bieber ha già indossato personalmente, come berretti morbidi (49 euro), felpe con cappuccio (195 euro) e canottiere (73 euro), oltre a sandali slide modellati (97 euro) e sabot (220 euro), proposti in tonalità giocose con nomi come Fizz, Gum e Jelly. Ci sono anche occhiali da sole futuristici con montatura a bolle (245 euro) abbinati nelle stesse palette di colore. 🔗 Leggi su Gqitalia.it