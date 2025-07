Justin Bieber è tornato alla musica ed è più figo che mai | un album degno erede di Michael Jackson

Justin Bieber è tornato alla musica con un album che dimostra tutta la sua maturità e talento, superando ogni aspettativa. Dopo quattro anni da “Justice” e tra gossip e rumors, “Swag” si presenta come il suo capolavoro, degno erede di leggende come Michael Jackson. Con 21 tracce coinvolgenti e un sound fresco, questa nuova uscita conferma che Bieber è più figo che mai e pronto a conquistare nuovamente il cuore dei fan, lasciandoci senza fiato fin dal primo ascolto.

A quattro anni da “Justice” – con in mezzo gossip, rumors, paparazzi e via dicendo – Justin Bieber è tornato a sorpresa nella notte con l’ultimo album dal titolo “Swag” (“figo”). Insomma per una volta qui non si parlerà di gossip o di presunti problemi di salute mentale, ma solo della musica – bella – di Bieber. Dentro il disco ci sono ben 21 brani (18 brani e 3 snippet) per la durata di 55 minuti circa. Un ascolto che rapisce sin dal primo ascolto e che mette insieme sonorità soul, rap, r&b e atmosfere lounge. I testi riportano tutto ciò che il cantante ha vissuto in questi anni come l’amore (“ Walking Away “), la discografia e il difficilissimo rapporto con i paparazzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it