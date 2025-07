Juric lo ama 15 milioni e viene via | il dopo Retegui può anche essere low cost

L’Atalanta si prepara a un nuovo capitolo dopo la partenza di Retegui, valutando investimenti oculate e strategie innovative. Con Juric che punta su idee chiare e un nome di ritorno dal passato, la squadra potrebbe sorprendere ancora. La domanda ora è: quale sarà il sostituto ideale, capace di unire qualità e costi contenuti? Scopriamolo insieme, perché il mercato nerazzurro non smette mai di sorprendere.

L’Atalanta saluta il suo bomber e prepara il nuovo corso con idee chiare. C’è un nome che torna dal passato e che potrebbe incastrarsi alla perfezione con Scamacca. Juric lo conosce bene e lo stima da anni (Foto: Ansa) – serieanews.com La notizia shock di questi giorni è l’addio di Mateo Retegui all’Atalanta. Un’operazione da ben 68 milioni, con destinazione Al Qadsiah, club saudita che già in passato aveva tentato anche Moise Kean. Offerta irrinunciabile per tutti, per il calciatore (che prenderà 80 milioni in 4 anni), per l’entourage e anche per la società. 🔗 Leggi su Serieanews.com