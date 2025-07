Junior Fasano il giovane Antonio Capozzoli rinforza la batteria dei terzini

La Junior Fasano si rinforza con un talento promettente: Antonio Capozzoli, giovane terzino sinistro classe 2006, già nel giro delle nazionali giovanili azzurre. Cresciuto nella Spallanzani Casalgrande e con esperienza anche come centrale, il suo arrivo rappresenta un passo importante per la squadra e una grande opportunità per il suo sviluppo. La sua energia e versatilità promettono di portare nuova linfa al roster.

FASANO - La Junior Fasano ufficializza l’arrivo del classe 2006 Antonio Capozzoli, terzino sinistro classe 2006, nel giro delle nazionali giovanili azzurre. L’atleta, cresciuto nella Spallanzani Casalgrande ed impiegabile anche come centrale, ha vestito la maglia del Campus Italia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: fasano - junior - antonio - capozzoli

Novità tra i pali della Junior Fasano: nuovo portiere in arrivo da Belluno - La Junior Fasano svela una nuova stella tra i pali: Giorgio Rossa, giovane talento cresciuto nel settore giovanile di Belluno e capitano dell’ultima stagione, si unisce al team con entusiasmo.

Junior Fasano, il giovane Antonio Capozzoli rinforza la batteria dei terzini; Serie A Gold, la Junior Fasano riparte da coach Iaia con la novità Marrochi; Pallamano A Gold / Missione compiuta per la Publiesse Chiaravalle: con il 23-21 al Pressano è salva.

Junior Fasano, il giovane Antonio Capozzoli rinforza la batteria dei terzini - L’atleta, cresciuto nella Spallanzani Casalgrande ed impiegabile anche come centrale, ha vestito la maglia del Campus Italia nell’ultimo biennio ... Segnala brindisireport.it

Capozzoli ’promosso’ al Campus Italia - Il Resto del Carlino - Antonio Capozzoli, classe 2006, lascia la Modula Casalgrande per unirsi al Campus Italia, squadra federale che riunisce i migliori giovani talenti. Si legge su ilrestodelcarlino.it