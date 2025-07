Jovanotti pubblica l’album JOVA! LIVE! LOVE! con i brani cantati nei palazzetti

Preparati a rivivere l’emozione di Palajova con JOVA! LIVE! LOVE!, il nuovo doppio CD e triplo vinile che cattura l’energia travolgente dello storico tour di Jovanotti. Un’esperienza sonora imperdibile per fans e appassionati, che celebra oltre 50 date tra musica, vita e condivisione. Non perdere questa occasione: immergiti nel sound di un evento unico nel suo genere e portalo a casa tua!

Jovanotti pubblica in triplo vinile e doppio CD JOVA! LIVE! LOVE!, la registrazione ufficiale del travolgente show dell’ultimo tour nei palazzetti. È finalmente disponibile in triplo vinile e doppio CD per Island RecordsUniversal Music Italia JOVA! LIVE! LOVE!, la registrazione ufficiale del travolgente show di PALAJOVA, il tour da 54 date sold out, con 591.123 spettatori in tutta Italia, diventato una festa collettiva di musica, vita ed energia allo stato puro. JOVA! LIVE! LOVE! è un viaggio sonoro che attraversa i successi di sempre come L’Ombelico del Mondo, A Te, Penso Positivo, e i brani potentissimi dell’ultimo album Il Corpo Umano vol. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Jovanotti pubblica l’album JOVA! LIVE! LOVE! con i brani cantati nei palazzetti

In questa notizia si parla di: jova - jovanotti - pubblica - love

Jova! Live! Love! fuori il viaggio sonoro di Jovanotti; JOVA! LIVE! LOVE! è disponibile la registrazione del travolgente show di Jovanotti; JOVA! LIVE! LOVE! di Jovanotti: il nuovo spettacolo disponibile in formato fisico.

Lorenzo Jovanotti, arriva in formato fisico “Jova! Live! Love!” - (askanews) – È disponibile in triplo vinile e doppio CD (per Island Records/Universal Music Italia) “Jova! Come scrive askanews.it

L'energia di Jova, l'orgoglio delle Wet Leg: i dischi in uscita - Ma ci sono anche i dischi di Kokoroko e Burna Boy. Scrive rockol.it