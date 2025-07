Jovanotti esce album dal vivo ‘Jova! Live! Love!’

Jovanotti celebra il suo tour da record con l'album dal vivo "Jova! Live! Love!", disponibile in triplo vinile e doppio CD. Questa registrazione ufficiale cattura l’energia di 54 date sold out e oltre 590.000 spettatori, portando sul palco successi iconici come "L’Ombelico del Mondo" e "A Te". Un viaggio emozionante attraverso musica e passione, perfetto per rivivere o scoprire l’esperienza unica di Jovanotti. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere!

È disponibile in triplo vinile e doppio CD per Island RecordsUniversal Music Italia ‘Jova! Live! Love!’, la registrazione ufficiale dello show di Palajova, il tour da 54 date sold out, con 591.123 spettatori in tutta Italia.’Jova! Live! Love!’ è un viaggio che attraversa successi come L’Ombelico del Mondo, A Te, Penso Positivo e brani dell’ultimo album Il Corpo Umanovol.1 – certificato disco d’Oro – come Un Mondo a Parte, Montecristo o Fuorionda.Nella tracklist di ‘Jova! Live! Love!’ anche la versione live di Occhi a Cuore, nato in studio con Dardust e che, insieme a Oceanica, ha contribuito a rendere Jova l’artista più ascoltato in radio nella Top 100 per la Week #27. 🔗 Leggi su Lapresse.it