Jordan Henderson è pronto a firmare per Brentford

Jordan Henderson si prepara a riaccendere la sua carriera in Premier League, firmando un contratto di due anni con il Brentford. Dopo aver lasciato l’Ajax, il capitano inglese è determinato a dimostrare che l’esperienza e la leadership rimangono le sue armi vincenti. Un ritorno atteso con trepidazione dai tifosi e dagli addetti ai lavori, che ora attendono di scoprire come Henderson potrà contribuire al nuovo progetto del club londinese. La sua avventura sta per ripartire—e voi non perdetevi gli aggiornamenti!

L'Inghilterra internazionale Jordan Henderson firmerà un accordo di due anni a Brentford. Il 35enne ha avuto la sua richiesta di lasciare l'Ajax concesso all'inizio di questa settimana nonostante avesse ancora 12 mesi per il suo contratto. Henderson era desideroso di giocare ancora una volta in Premier League, anche se i rapporti che lo collegano con un ritorno al club della città natale Sunderland erano larghi del segno con gli stanchi che perseguono obiettivi più giovani.

