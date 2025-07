Jong Min Choi Samsung | Vi spiego perché Galaxy Watch 8 è diverso da tutti gli altri

Se sei curioso di scoprire cosa rende il Galaxy Watch 8 di Samsung un dispositivo rivoluzionario nel mondo degli smartwatch, sei nel posto giusto. Grazie alle innovazioni introdotte, tra cui il monitoraggio avanzato dei battiti ectopici e altre funzioni dedicate alla salute, questo modello si distingue nettamente dalla concorrenza. A guidarci in questa scoperta è Jong Min Choi, ingegnere biomedico di fama internazionale che ha contribuito a progettare queste straordinarie tecnologie. Leggi tutto per scoprire i dettagli sorprendenti.

Galaxy Watch 8 non è un semplice successore del Watch 7: integra una serie di novità relative alla salute come il monitoraggio dei battiti ectopici, tra i primi in questo segmento. Ecco cosa ci ha raccontato del nuovo smartwatch l'ingegnere biomedico a capo della ricerca su sensori e misure.

Jong Min Choi, Samsung: “Vi spiego perché Galaxy Watch 8 è diverso da tutti gli altri“.

