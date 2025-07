Jonathan Milan vince lo sprint intermedio e stringe la mano a Girmay | bisticcio alle spalle e punti pesanti

Oggi il duello tra il nostro portacolori e il ciclista africano ha ripreso vita, con Jonathan Milan che conquista lo sprint intermedio e stringe la mano a Girmay, dimostrando che il rispetto e la determinazione prevalgono sulle incomprensioni. In un mondo dove le rivalitĂ si trasformano in occasioni di crescita, questo episodio segna un passo importante nel cammino della corsa e nei valori del ciclismo.

Domenica pomeriggio Jonathan Milan aveva bisticciato con Biniam Girmay dopo lo sprint per il traguardo volante al Tour de France, mandando l’eritreo a quel paese. Al termine della seconda tappa della Grande Boucle il velocista friulano aveva avuto modo di chiarirsi con l’avversario e i due rivali si erano stretti la mano, lasciandosi alle spalle il battibecco sulla strada. Oggi il duello tra il nostro portacolori e il ciclista africano ha vissuto un nuovo capitolo in terra transalpina: l’alfiere della Lidl-Trek ha prevalso al traguardo intermedio di PlĂ©dran, chiudendo in sesta posizione (il migliore del gruppo alle spalle dei cinque fuggitivi) proprio davanti al suo contendente di riferimento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jonathan Milan vince lo sprint intermedio e stringe la mano a Girmay: bisticcio alle spalle e punti pesanti

In questa notizia si parla di: jonathan - milan - sprint - mano

Giro del Delfinato 2025, Jonathan Milan vince la seconda tappa allo sprint ed è il nuovo leader della classifica - Il Giro del Delfinato 2025 si accende con una spettacolare volata, confermando il talento di Jonathan Milan, che conquista la seconda tappa a Issoire e diventa il nuovo leader della classifica.

Jonathan Milan vince lo sprint intermedio e stringe la mano a Girmay: bisticcio alle spalle e punti pesanti; Milan sbatte per aria il telefonino di uno spettatore maleducato al Tour: voleva un video estremo; Milan beffato, Merlier vince al fotofinish! Philipsen si ritira, van der Poel in giallo.

Milan sbatte per aria il telefonino di uno spettatore maleducato al Tour: voleva un video estremo - Trek protagonista dell'ennesimo episodio che mette a rischio la sicurezza dei corridori a causa dell'invadenza del pubblico: tira ... Come scrive fanpage.it

Jonathan Milan: 'Spendo troppe energie nello sprint, non fa bene a aerodinamica e potenza' - Alla vigilia del Tour de France, Milan ha confidato i suoi sogni per la corsa e il lavoro svolto per cercare di migliorare ancora ... Si legge su it.blastingnews.com