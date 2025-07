Jonathan Milan in corsa per la maglia verde Ora arrivano due tappe per provare a spezzare la maledizione dell’Italia

Jonathan Milan è ora in corsa per riconquistare la maglia verde, ma le prossime tappe rappresentano un’occasione cruciale per spezzare la maledizione dell’Italia in questa speciale classifica. Con il secondo successo di Pogacar e il gap di 34 punti, il velocista della Lidl-Trek sa che ha only due tappe per agguantare di nuovo il primato e dimostrare che il nostro talento può ancora brillare nel cuore del Tour de France.

Con la seconda vittoria in questa edizione del Tour de France, Tadej Pogacar si è ripreso non solo la maglia gialla, ma anche quella verde della classifica a punti. Lo sloveno ha tolto questo primato a Jonathan Milan, con il velocista della Lidl-Trek che si trova ad avere uno svantaggio di 34 punti da Pogacar (156 punti contro 122). Il corridore italiano, però, ha ora due giorni per riprendersi immediatamente la testa della classifica a punti e di allungare ulteriormente sul capitano della UAE Team Emirates. Dopo una serie di tappe movimentate e che hanno sicuramente favorito Pogacar (ieri la fuga ha tolto molti punti al traguardo intermedio), domani e domenica tornano in scena i velocisti e non c’è alcun dubbio che su Milan ci sia tanta pressione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jonathan Milan in corsa per la maglia verde. Ora arrivano due tappe per provare a spezzare la maledizione dell’Italia

Jonathan Milan ha riconquistato la maglia verde, che al Tour de France viene indossata dal primo della classifica a punti. Il corridore friulano ha conquistato 20 punti arrivando per primo sotto il traguardo intermedio di Villers Bocage. Vai su X

