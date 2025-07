Jessica è sboccata goffa e ha il cuore spezzato Un' ottima ragione per espatriare a Londra che non è la città della letteratura inglese che ama

Jessica, una donna sboccata, goffa e con il cuore in frantumi, rappresenta la ragione perfetta per espatriare a Londra—la città che ama e che le offre nuove possibilità di rinascita. Lena Dunham, nota autrice di Girls, torna a esplorare le sfide delle giovani donne con la serie Too Much, disponibile su Netflix. Immergiti nelle sue avventure e lasciati coinvolgere da questa storia di resilienza e scoperta personale.

L ena Dunham, acclamata autrice di Girls, torna a raccontare la vita complicata delle giovani donne con Too Much, disponibile su Netflix in 10 episodi. La protagonista (Jessica) è una vivace, sboccata e disperata trentenne dal cuore spezzato e una vita tutta da ricostruire. Cosa vedere su Netflix a luglio 2025: 10 titoli tra serie e film X Leggi anche › 10 film e serie tv da vedere su Netflix a luglio Too Much, la trama della serie Netflix. L’americana Jessica (Megan Stalter) adora i film romantici inglesi. Ama Miley Cyrus, ha una famiglia di sole donne piene di guai ed è molto infelice. È stata lasciata da Zev (Michael Zegen), il suo ex fidanzato che si è innamorato di Wendy Jones (Emily Ratajkowski) una bella influencer a cui ha chiesto di sposarlo in una diretta su Tik Tok. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Jessica è sboccata, goffa e ha il cuore spezzato. Un'ottima ragione per espatriare a Londra, che non è la città della letteratura inglese che ama

In questa notizia si parla di: jessica - sboccata - cuore - spezzato

Love story nevrotica a Londra con camei famosi: cosa funziona e no nella serie Too Much di Netflix.

