Jesolo spacciatore sulla bici fermato in piazza con dosi pronte di cocaina hashish e marijuana | arrestato

Una scena di tensione a Jesolo: un uomo di 35 anni è stato fermato mentre era in sella alla bici in piazza, scoperto con dosi pronte di cocaina, hashish e marijuana. L’intervento delle forze dell’ordine ha messo fine a un’attività di spaccio che minacciava la tranquillità della località balneare. Un episodio che ricorda quanto sia importante vigilare sul rispetto delle regole e la sicurezza dei cittadini.

Un 35enne straniero è stato arrestato a Jesolo per spaccio: trovato con hashish, marijuana e cocaina già suddivisi in dosi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Jesolo, spacciatore sulla bici fermato in piazza con dosi pronte di cocaina, hashish e marijuana: arrestato

