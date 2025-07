Jeff Bezos vorrebbe regalare Vogue alla sua nuova moglie Lauren Sanchez

Jeff Bezos, noto per la sua visionaria ambizione, punta a sorprendere la sua nuova consorte Lauren Sanchez con un gesto davvero straordinario: regalare l’intera Vogue, non una semplice copia, ma l'intera casa editrice. Questa mossa audace riflette il suo spirito innovativo e la volontà di lasciarci il segno nel mondo della moda e dell’editoria. Ma quali piani si celano dietro questa indiscrezione ancora avvolta nel mistero?

Dimenticate solitari, trilogy e aspirapolveri. Il vero regalo di nozze è una bella rivista di moda, ma non una copia, diretta mente tutta la casa editrice. E neanche una a caso: come insegna il buon Bezos, se vuoi qualcosa compratela. Fresco di matrimonio, il miliardario proprietario di Amazon sarebbe in trattativa per acquisire Condè Nast, una casa editoriale molto speciale. Jeff Bezos vuole infatti comprare Vogue: l’indiscrezione, non ancora confermata, potrebbe essere uno dei motivi per cui Anna Wintour, storica direttrice della rivista di moda tra le più famose al mondo, abbia deciso di essere così presente al matrimonio dell’anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Jeff Bezos vorrebbe regalare Vogue alla sua nuova moglie Lauren Sanchez

