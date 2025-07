Jazzinsieme Factory ospita il sax di Francesco Bearzatti sulle musiche dei Led Zeppelin

L’estate di Jazzinsieme Factory si accende con un’inedita interpretazione delle iconiche musiche dei Led Zeppelin, portata in scena dal talentuoso sax di Francesco Bearzatti. L’Associazione Culturale Blues In Villa Aps non si ferma: tra venerdì 11 e sabato 12 luglio, tre appuntamenti imperdibili animeranno la scena musicale di Porcia. Preparatevi a vivere emozioni intense e sounds sorprendenti, perché questa settimana promette di essere una vera festa per gli amanti della buona musica.

L’estate dell’Associazione Culturale Blues In Villa Aps non conosce soste e, anche a luglio, continua a proporre tanta buona musica. Tra venerdì 11 e sabato 12 luglio saranno ben tre, infatti, gli appuntamenti in calendario. Si parte venerdì 11, alle 20.30, negli spazi di Oesse a Porcia (via. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

