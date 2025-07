Jazz sotto le stelle di Gorro | il trio Baldizzone omaggia Gaslini

Domenica 13 luglio 2025, Gorro, incantevole frazione di Borgotaro, tornerà a emozionare con il suo tradizionale evento "Jazz sotto le stelle". Il Roberta Baldizzone Trio, insieme a talentuosi musicisti come Mattia Gianni Dallospale e Gabriele, renderà omaggio alla leggenda del jazz Gaslini, trasformando le serate estive in un concerto indimenticabile tra musica, natura e magia. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del jazz e delle atmosfere uniche dell’Appennino parmense.

Domenica 13 luglio 2025 Gorro, piccola frazione di Borgotaro incastonata tra i colli dell'Appennino parmense, tornerà a vibrare delle note jazz che per anni hanno accompagnato le serate estive di questo borgo. Il Roberta Baldizzone Trio, con Mattia Gianni Dallospedale al contrabbasso e Gabriele. 🔗 Leggi su Parmatoday.it