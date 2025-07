Jasmine Paolini non giocherà la Hopman Cup 2025 | definita la sostituta per l’Italia

La forfait di Jasmine Paolini per la Hopman Cup 2025 segna un cambio di rotta importante per l’Italia, che si prepara comunque a scendere in campo con una sostituta di alto livello. La rinuncia della star azzurra, dovuta a un infortunio al ginocchio, mette in evidenza le sfide e le sorprese di questa edizione. Ma chi prenderà il suo posto? Scopriamolo insieme in questa emozionante vigilia.

Rinuncia importante in casa Italia verso la Hopman Cup che si disputerà a Bari settimana prossima. Gli azzurri avrebbero dovuto schierare un pezzo grosso come Jasmine Paolini, che però ha deciso di rinunciare alla competizione. Le sue parole: “Ciao a tutti, mi dispiace tantissimo dirvi che quest’anno non potrò essere presente a Bari per la Hopman Cup. Ho bisogno di recuperare per un infortunio al ginocchio: il mio corpo ha bisogno di un pochettino di tempo. Però so che allo stesso tempo sono felice di annunciarvi che la mia compagna di squadra Lucia Bronzetti, con la quale abbiamo vinto l’anno scorso la Billie Jean King Cup, sarà al fianco di Flavio Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jasmine Paolini non giocherà la Hopman Cup 2025: definita la sostituta per l’Italia

In questa notizia si parla di: hopman - jasmine - paolini - italia

Siete pronti? Dal 16 al 20 luglio, arriva in Italia la Hopman Cup, e porta nel cuore della Puglia i campioni del tennis mondiale. Raggiungeteci alla Fiera del Levante, e tifiamo insieme per Jasmine Paolini e Flavio Cobolli che affronteranno nomi del cali Vai su Facebook

Paolini - ? Vai su X

Jasmine Paolini non giocherà la Hopman Cup 2025: definita la sostituta per l’Italia; Hopman Cup 2025: programma, calendario e dove vedere le partite dell'Italia con Jasmine Paolini e Flavio Cobolli · Tennis; La Hopman Cup sbarca a Bari: Cobolli-Paolini nel team Italia.

Paolini, infortunata al ginocchio, annuncia il suo ritiro dalla Hopman Cup - Finalista l'anno scorso sull'erba londinese, l'italiana scenderà alla 9ª posizione mondiale nel ranking. Come scrive msn.com

Hopman Cup a Bari: forfait Paolini, al suo posto Bronzetti - 'Ciao a tutti, mi dispiace tantissimo dirvi che quest'anno non potrò essere presente a Bari per la Hopman Cup. Riporta sport.tiscali.it