Jasmine Carrisi vuole andare al Grande Fratello ma c’è un problema con Al Bano

A Jasmine Carrisi piacciono i reality show. Dopo la breve esperienza a The Couple, chiuso in anticipo per bassi ascolti, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso vorrebbe mettersi alla prova in un altro contesto simile. Per farsi conoscere di più dal grande pubblico, per sfidare i propri limiti e soprattutto per scrollarsi di dosso certi pregiudizi. Ma ci sarebbe un grosso ostacolo alla sua partecipazione. Jasmine Carrisi si candida per il Grande Fratello ma Al Bano è contrario. In un’intervista rilasciata al settimanale Mio, Jasmine Carrisi ha dichiarato di avere accettato di partecipare al programma The Couple per “uscire dalla mia comfort zone”. 🔗 Leggi su Dilei.it