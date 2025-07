Jasmine Carrisi si candida per il Grande Fratello ma c'è un ostacolo | Papà Al Bano farebbe fatica ad accettarlo

Jasmine Carrisi, desiderosa di rinnovare la sua carriera televisiva, sta valutando seriamente di entrare nella Casa del Grande Fratello. Tuttavia, un ostacolo ingombrante si profila all'orizzonte: il possibile disaccordo con suo padre, Al Bano, che potrebbe avere difficoltĂ ad accettare questa scelta. Dopo il flop di The Couple, la giovane cantante non esclude di tentare nuovamente la strada dei reality. RiuscirĂ Jasmine a superare questo scoglio e conquistare il pubblico? Continua a leggere.

Dopo il flop di The Couple, Jasmine Carrisi non esclude la possibilità di partecipare a un altro reality: il Grande Fratello. Suo padre, però, non sarebbe particolarmente contento.

