Jasmine Carrisi lo sfogo | come la ostacola papà Al Bano

Jasmine Carrisi desidera ardentemente varcare la porta del Grande Fratello Vip, sogno condiviso da molte star emergenti. Tuttavia, un ostacolo insormontabile si staglia all’orizzonte: il papà Albano, che con fatica accetterebbe questa decisione. La giovane cantante si trova così a dover affrontare un intenso sfogo, tra desiderio di libertà e rispetto per il retaggio familiare. E la domanda che tutti si pongono è: riuscirà Jasmine a superare questa barriera?

Jasmine Carrisi vorrebbe partecipare al Grande Fratello, come lei stessa ha rivelato al settimanale Mio. Tuttavia, ci sarebbe un ostacolo: papà Albano che "accetterebbe con fatica” stando alle parole della figlia del cantante. Il Gf Vip, comunque, dovrebbe tenersi l'anno prossimo con Alfonso Signorini al timone dopo l'edizione con le persone comuni condotta da Simona Ventura, che invece andrà in onda il prossimo autunno. Nel passato televisivo di Jasmine ci sono già diverse esperienze: ha partecipato a The Voice con il padre, a The Couple, e più volte è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jasmine Carrisi, lo sfogo: come la ostacola papà Al Bano

