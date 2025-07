Jashari Inter svelata la verità sull’inserimento dei nerazzurri per strapparlo al Milan | ecco l’idea

Scopri la verità dietro le ultime mosse di mercato dell’Inter: l’interesse per Ardon Jashari si svela, smentendo le voci di un tentativo di strapparlo al Milan. Redazione Jashari Inter analizza i dettagli delle strategie dei nerazzurri per assicurarsi il talento del Club Brugge. Ecco cosa c’è da sapere sulle reali intenzioni nei confronti del giovane centrocampista e come questa operazione potrebbe rivoluzionare il calciomercato nerazzurro. Restate con noi per tutte le novità!

Jashari Inter, le ultime sulle mosse di calciomercato dei nerazzurri per arrivare al centrocampista del Club Brugge. I dettagli. Nel corso di un video sul canale di Fabrizio Romano, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha voluto smentire una voce che aveva circolato nelle ultime ore riguardo al mercato dell’ Inter. Secondo alcune indiscrezioni, il club nerazzurro avrebbe chiesto informazioni su Ardon Jashari, giovane talento del Club Brugge, durante l’incontro tenutosi ieri nella sede dell’Inter con i dirigenti belgi. Tuttavia, come confermato dallo stesso Moretto, questa voce è priva di fondamento. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Jashari Inter, svelata la verità sull’inserimento dei nerazzurri per strapparlo al Milan: ecco l’idea

In questa notizia si parla di: inter - nerazzurri - jashari - svelata

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…» - Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

Dal tentativo per Jashari al nuovo fronte per la difesa: l'Inter vuole fare spesa al Bruges; Un ex Milan proposto all'Inter per completare l'attacco: i nerazzurri hanno già preso una decisione; Svelata la reale distanza tra domanda e offerta per Hakan Calhanoglu: i retroscena della trattativa tra Inter e Galatasaray.

Summit Inter-Bruges: la situazione di Stankovic, Jashari e Ordóñez. Asllani, no alle offerte che arrivano dall'estero - Secondo quanto svelato dal giornalista Matteo Moretto sul canale Youtube 'Fabrizio Romano in italiano', ad oggi, Kristjan Asllani sta declinando tutte le proposte che arrivano dall'estero, Betis Sivig ... Riporta msn.com

Dal Belgio - Inter, tentativo per Jashari con il Bruges. Dopo il 'no' arriva l'offerta per Ordóñez: soldi più Stankovic - Dopo l'incontro di oggi in casa Inter tra il club di Viale della Liberazione con la dirigenza del Club Brugge, il giornalista belga Sacha Tavolieri fa sapere di un tentativo fatto dai nerazzurri per i ... Secondo msn.com