Jashari il momento della verità | salta l' amichevole col Bruges E lunedì in allenamento

Jashari si prepara a vivere un momento cruciale: salta l’amichevole col Bruges e potrebbe non scendere in campo nemmeno lunedì. Il Milan tiene d’occhio il suo stato, sperando in una svolta di mercato nel weekend che possa cambiare le sorti del difensore. La sua presenza con i compagni alla partita contro il Rakow rimane in bilico, ma l’attesa di novità crea un’onda di tensione e speranza tra tifosi e staff rossonero.

L’amministratore delegato del Brugge (via Het Laatste Nieuws):?”Jashari? Ci siamo seduti a parlare con il Milan per cortesia. E senza parlare di soldi (sorridendo, ndr). Tutti sanno che cosa ha fatto Ardon, ma per noi non si tratta della fine di un ciclo. Non dic Vai su Facebook