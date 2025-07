Jashari decisione ufficiale del Bruges | più vicino? Brown oggi la risposta

Le ultime ore sul calciomercato sono decisamente intense, con il Bruges che annuncia la decisione ufficiale su Jashari e il Milan in attesa di risposte fondamentali. Nel suo nuovo video, Stefano Bressi svela tutti i dettagli delle trattative più calde, offrendoti un’analisi precisa e coinvolgente. Resta con noi: il mercato è ancora pieno di sorprese e non puoi perderti nemmeno un aggiornamento!

Ore cruciali sul fronte calciomercato per il Milan. Nel suo nuovo video, il nostro Stefano Bressi ha fatto il punto sulle trattative. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Jashari, decisione ufficiale del Bruges: più vicino? Brown, oggi la risposta

Il #Milan resta in attesa della decisione del #Bruges. #Jashari sta forzando la mano con il club belga. Giorni decisivi per la trattativa.

Milan, nervosismo per Jashari: il Bruges prende tempo Le ultime su Archie Brown

