Japanese first in vista del voto per la Camera Alta i partiti di ultradestra fanno leva sul razzismo

Mentre il Giappone si prepara per le elezioni della Camera Alta, con una campagna che vede i partiti di ultradestra fare leva su tematiche razziste, il Paese si trova ad affrontare un momento cruciale. La festivitĂ di Umi no Hi, tradizionalmente dedicata al Mare, assume un nuovo significato in un contesto politico che mette alla prova i valori di inclusione e rispetto. Questa tornata elettorale potrebbe segnare un punto di svolta per la nazione.

“Umi no Hi” è la festivitĂ nazionale giapponese dedicata al Mare, che si celebra ogni terzo lunedì del mese di luglio. Grande occasione per i cittadini di concedersi tre giorni consecutivi liberi dal lavoro e dalla scuola, ma non sarĂ del tutto così quest’anno. Domenica 20 luglio infatti, elettori ed elettrici sono chiamati a votare per l’assegnazione dei seggi alla Camera Alta (Camera dei Consiglieri) scegliendo tra 10 partiti, mentre il dibattito politico di questa settimana cresce d’intensitĂ e temperatura: record di 35 gradi nelle maggiori cittĂ nipponiche, nei primi giorni del settimo mese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Japanese first”, in vista del voto per la Camera Alta i partiti di ultradestra fanno leva sul razzismo

