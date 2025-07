Jannik Sinner schianta Novak Djokovic senza appello e ritroverà Alcaraz nella finale di Wimbledon!

Jannik Sinner scrive una pagina memorabile della storia del tennis italiano, dominando Novak Djokovic in meno di due ore e guadagnandosi così per la prima volta il titolo di finalista a Wimbledon. Un risultato straordinario che segna un nuovo capitolo, interrompendo un'egemonia di anni del serbo. Ora, con l’atto finale contro Alcaraz all’orizzonte, gli appassionati sono pronti a vivere un’altra sfida epica sul Centre Court domenica alle 17:00, simbolo di emozioni e speranze...

Jannik Sinner, per la prima volta in carriera, può definirsi finalista del torneo di Wimbledon. Il numero 1 del mondo sconfigge nettamente, per 6-3 6-3 6-4 e in meno di due ore (un’ora e 55 minuti, per l’esattezza) Novak Djokovic, ed è un pezzo di storia perché per la prima volta dal 2018 il cammino del serbo non si conclude in finale. Sarà dunque di nuovo rivincita con Carlos Alcaraz domenica alle 17:00 sul Centre Court, a un mese e poco più di distanza dalle 5 ore e 29 minuti del Roland Garros. Jannik diventa il secondo italiano, dopo Matteo Berrettini nel 2021, a giocare la finale del singolare maschile ai Championships. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner schianta Novak Djokovic senza appello e ritroverà Alcaraz nella finale di Wimbledon!

Jannik Sinner è in finale a Wimbledon per la prima volta - In precedenza ci erano riusciti nel 2021 Matteo Berrettini e nel 2024 Jasmine Paolini, ma entrambi avevano perso. Secondo ilpost.it

Jannik Sinner dominante, Djokovic steso in 3 set: prima finale a Wimbledon - Il numero uno del mondo non lascia scampo al campione serbo e centra la sua prima finale in carriera ai Championships ... Si legge su msn.com