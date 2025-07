Jannik Sinner e la bestia nera Carlos Alcaraz Striscia di sconfitte consecutive ma il destino offre l’immediata occasione di rivincita

L’attesa si fa febbrile: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, due giovani stelle destinate a scrivere il futuro del tennis, si preparano a incrociare nuovamente le mazze sul prestigioso Centre Court di Wimbledon 2025. Dopo una serie di sconfitte che hanno alimentato la tensione, il destino offre loro un’occasione irripetibile di rivincita. Sarà il momento di scrivere un nuovo capitolo di questa rivalità da brividi, destinata a rimanere nella storia.

Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz. Una rivalità da brividi, che sta marchiando a fuoco il tennis maschile di primo livello nell’era successiva ai Fab Four (o Big Three) e che vivrà un nuovo capitolo fondamentale domenica 13 luglio sul Centre Court più famoso del mondo in occasione della finale di Wimbledon 2025. Lo spagnolo mette nel mirino il terzo sigillo consecutivo ai Championships, mentre l’azzurro sogna il primo trionfo della carriera nel Major londinese. Sinner sarà chiamato però ad una vera impresa per regalare all’Italia un traguardo inedito, dovendo fronteggiare il numero due al mondo e cinque volte campione Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner e la bestia nera Carlos Alcaraz. Striscia di sconfitte consecutive, ma il destino offre l’immediata occasione di rivincita

In questa notizia si parla di: sinner - jannik - carlos - alcaraz

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

Jannik Sinner and Novak Djokovic almost ready to go on Centre Court for their #Wimbledon semis. Winner will face Carlos Alcaraz here on Sunday Jannik Sinner e Novak Djokovic quasi pronti per la loro semifinale di Wimbledon sul Centrale. Carlos A Vai su X

Toni Nadal dà più credito a Novak Djokovic che a Jannik Sinner sul battere Carlos Alcaraz a Wimbledon: il tecnico spagnolo reputa l'italiano inferiore per un motivo Vai su Facebook

Wimbledon, Sinner-Djokovic 6-3 il 1° set. Alcaraz batte Fritz per 6-4, 5-7, 6-3, 7-6 e è in finale. - Wimbledon, singolare maschile: tutti i risultati in tempo reale; Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, chi si rivede! A Wimbledon 2025 il secondo atto in una finale Slam: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis; Finale Sinner-Alcaraz, ancora loro: quando e dove vederla.

Jannik Sinner giustifica Novak Djokovic e non sa che cosa aspettarsi da Carlos Alcaraz - Jannik Sinner ha parlato a caldo dopo aver centrato la sua prima finale a Wimbledon, sconfiggendo Novak Djokovic ... Riporta msn.com

Jannik Sinner è in finale a Wimbledon per la prima volta - In precedenza ci erano riusciti nel 2021 Matteo Berrettini e nel 2024 Jasmine Paolini, ma entrambi avevano perso. Lo riporta ilpost.it