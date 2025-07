Jannik Sinner affonda Djokovic e stupisce con queste parole | Incredibile

Jannik Sinner sorprende il mondo del tennis sconfiggendo Djokovic e lasciando tutti senza parole: “Non ci posso credere”. La sua umiltà e determinazione emergono nelle sue parole, riflettendo anni di duro lavoro e passione. Questo straordinario risultato segna un nuovo capitolo nella sua carriera, dimostrando che con impegno e cuore si possono raggiungere traguardi incredibili. Ma cosa c’è dietro questa vittoria storica?

"E' incredibile, non ci credo. Non mi sarei mai immaginato da piccolo di giocare questa finale, ma so quanto lavoro ci mettiamo. Oggi ho servito bene, mi sono sentito alla grande sul campo. Credo che alla fine dei terzo set non stesse bene. Ho cerato di giocare la meglio soprattutto nei punti importanti". Ad affermarlo è Jannik Sinner al termine della semifinale vinta con Djokovic. Dal 1995 solo 5 giocatori hanno fatto l'infilata di cinque finali slam di fila: Federer, Nadal, Djokovic, Murray e ora Sinner. "Sono in buona compagnia", ride il campione altoatesino. Poi, parlando della sua crescita su questa superficie, aggiunge: "Vedremo cosa succederà in finale.