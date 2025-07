Jannik schianta Nole e vola in finale Ora altra puntata di Sinner-Alcaraz

Il tennis è in fermento: Jannik Sinner ha sconfitto Nole Djokovic e vola in finale, pronto a riscattare Parigi contro Alcaraz. Sul centrale di Wimbledon, lo spagnolo ha battuto Fritz in quattro set, dimostrando grande forma. La sfida tra questi campioni promette emozioni incredibili: chi uscirà vincitore? Resta con noi per scoprire il destino di questa appassionante finale che potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella storia del tennis.

Sul centrale di Wimbledon, lo spagnolo ha sconfitto in quattro set una buona versione di Taylor Fritz (Usa). Poi l'altoatesino ha liquidato Djokovic in meno di due ore. Così domani può prendersi la rivincita di Parigi.

