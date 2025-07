James Gunn conferma che ogni film DCU avrà un tono differente

James Gunn conferma che ogni film del DCU avrà un tono unico e distintivo, riflettendo la ricchezza e la varietà dell’universo narrativo. Superman, il primo in arrivo, si presenta come un’icona luminosa e ottimista, ma il regista chiarisce che questa diversità stilistica non influenzerà la coerenza complessiva del franchise. Con una strategia che valorizza l’originalità di ogni progetto, Gunn promette un universo condiviso ricco di sorprese e sfumature.

Superman è il primo film DCU in assoluto, ma questo non significa che il mondo luminoso, ottimista e relativamente adatto alle famiglie dell’Uomo d’Acciaio di David Corenswet influenzerà questo franchise in futuro. Tutti i film e le serie TV DCU previsti faranno parte dello stesso universo condiviso, il regista e co-CEO dei DC Studios, James Gunn, ha ora chiarito che desidera che ogni progetto sia completamente diverso dal punto di vista tonale. “Voglio dire, è questo film”, ha detto Gunn a IGN quando gli è stato chiesto dell’influenza del Superman All-Star del suo film. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

