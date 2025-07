James Gunn avrebbe voluto Chris Pratt per il ruolo di Superman

nuovo e già noto al grande pubblico, come Chris Pratt, sarebbe stato una mossa strategica, ma un dettaglio ha fatto cambiare idea. Gunn ha spiegato che, sebbene Pratt incarna il carisma e la versatilità desiderati, le sue dichiarazioni rivelano quanto sia complesso trovare l’attore perfetto per il simbolo di speranza e forza. Alla fine, questa storia ci ricorda che anche i sogni più grandi devono fare i conti con la realtà del casting.

James Gunn, co-direttore dei DC Studios e regista di Superman, ammette che probabilmente avrebbe preso in considerazione l'idea di ingaggiare Chris Pratt per il nuovo Uomo d'Acciaio, se non fosse stato per un dettaglio. Durante un'apparizione al podcast Armchair Expert con Dax Shepard, Gunn ha discusso delle difficoltà nel trovare l'attore giusto per interpretare Superman. A un certo punto, ha raccontato che scegliere un attore relativamente sconosciuto potrebbe essere preferibile a una star più famosa, dato che il pubblico non si porterebbe dietro un bagaglio così grande. Gunn ha risposto dicendo che, finché il casting è giusto, il livello di fama dell'attore non ha importanza.

