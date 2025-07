Jackson Juventus i bianconeri devono vedersela con quella rivale di sempre per il prendere il senegalese dal Chelsea! L’interesse di quel club è molto forte | l’indiscrezione

Nel calciomercato sempre più infuocato, la Juventus si trova a competere con il Milan per assicurarsi Nicolas Jackson, giovane talento senegalese del Chelsea. La sfida si fa intensa, mentre i bianconeri cercano di rinforzare l’attacco e di conquistare un elemento di grande prospettiva. La corsa al centravanti è aperta, e le ultime indiscrezioni suggeriscono che questa trattativa potrebbe riservare sorprese...

Jackson Juventus, c'è anche il Milan nella corsa al centravanti senegalese del Chelsea! Per la Juve si tratta di un problema in più: le ultime. Il calciomercato Juventus continua a essere vivace: sono diversi gli obiettivi in vista per rinforzare il reparto offensivo. Uno dei nomi che sta circolando nelle ultime ore è quello di Nicolas Jackson, attaccante senegalese classe 2001, attualmente sotto contratto con il Chelsea. La notizia è emersa anche grazie alle indiscrezioni di esperti di mercato come Gianluca Di Marzio. Secondo quanto riportato, il Chelsea avrebbe "scaricato" Jackson, rendendo possibile la sua partenza e alimentando l'interesse di diversi club, tra cui il Milan.