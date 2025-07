J-POP Manga presenta The Shiunji Family Children di Reiji Miyajima

J-POP Manga porta in Italia una gemma da non perdere: The Shiunji Family Children di Reiji Miyajima. Dopo il trionfo di Rent a Girlfriend, l'autore ci regala una nuova irresistibile commedia romantica, già disponibile anche in anime su Crunchyroll. I sette fratelli e sorelle Shiunji, dotati di bellezza, intelligenza e ricchezza, sono al centro di avventure e emozioni che sapranno conquistare ogni lettore. Preparatevi a scoprire un mondo di sentimenti e sorprese!

Sull’onda dello strepitoso successo di Rent a Girlfriend, Reiji Miyajima regala ai propri lettori una nuova irresistibile commedia romantica! Arriva in edizione italiana, a marchio J-POP Manga, The Shiunji Family Children. Il manga ha già un adattamento anime disponibile in streaming su Crunchyroll. I sette fratelli e sorelle della famiglia Shiunji hanno ricevuto dal destino bellezza, intelligenza e ricchezza. Sono ammirati e invidiati da tutti, e la lussuosa villa in cui vivono è considerata come un Paradiso in Terra. Il figlio primogenito Arata ha sempre vissuto mettendo la famiglia al primo posto, anche se è costretto a fare i conti con i capricci e i dispetti delle sue cinque esuberanti sorelle. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - J-POP Manga presenta The Shiunji Family Children di Reiji Miyajima

In questa notizia si parla di: manga - shiunji - family - children

REIJI MIYAJIMA PACK - THE SHIUNJI FAMILY CHILDREN 01 + RENT A GIRLFRIEND 27 Il bundle oltre ai due manga conterrà: 10 cartoline (6 shiunji, 4 rent) un poster A4 con illustrazione esclusiva di Miyajima che celebra entrambe le serie Produzione: J-P Vai su Facebook

J-POP Manga presenta The Shiunji Family Children di Reiji Miyajima; The Shiunji Family Children: guarda il video creditless della opening dell'anime; J-POP Manga: le novità dal Direct 130.

The Shiunji Family Children Episodio 6: data, orario di uscita, dove ... - L’episodio 6 di The Shiunji Family Children sarà trasmesso in Giappone martedì 13 maggio 2025 alle ore 22:30 JST sui canali locali AT- Segnala anime.icrewplay.com

The Shijunj Family Children: il nuovo trailer è dedicato all’emozionante finale di stagione - La prima stagione anime di The Shijunj Family Children si è appena conclusa. vgmag.it scrive