It’s always sunny nella stagione 17 | il legame con l’episodio iconico di 12 anni fa

It’s Always Sunny in Philadelphia, stagione 17, conferma ancora una volta il suo talento nel mescolare humor irriverente e riferimenti culturali, creando un legame profondo con i fan di lunga data. Un più che mai affascinante viaggio tra citazioni nascoste e nostalgia, che dimostra come la serie riesca a reinventarsi senza perdere il suo spirito originale. Scopriamo insieme come questa stagione continui a sorprendere e a rendere omaggio al passato, mantenendo viva l’attenzione verso...

La stagione 17 di It’s Always Sunny in Philadelphia si distingue per le sue numerose citazioni e riferimenti alla cultura pop, tra cui un richiamo nascosto a un episodio della stagione 9 dedicato ai Boyz II Men, celebre gruppo musicale di Philadelphia. Questa nuova apertura porta gli spettatori ad esplorare come la serie continui a intrecciare elementi della propria storia con richiami diretti e sottintesi, mantenendo alta l’attenzione verso i personaggi e le connessioni locali. il riferimento ai boyz ii men nella stagione 17 di it’s always sunny in philadelphia. una scena che richiama “the gang gets quarantined”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - It’s always sunny nella stagione 17: il legame con l’episodio iconico di 12 anni fa

