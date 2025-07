Italyanissimo Bracciale per tifosi in macramè e Argento 925 rodiato oro bianco con smalti Rosso nero stile milan – idea regalo milan

Se sei un vero tifoso del Milan, non puoi lasciarti sfuggire questo bracciale in macramè e argento 925 rodiato oro bianco, impreziosito da smalti rossi e neri. Non è solo un accessorio, ma un gioiello artigianale made in Italy, pensato per portare sempre con te la passione per i colori rossoneri. Perfetto come idea regalo esclusiva, questo bracciale rappresenta l’eleganza e il calore della fede sportiva. Un modo unico per mostrare il proprio amore milanista!

Stai cercando come un pazzo una idea regalo milan? Dai subito un'occhiata a questo prodotto: Descrizione prodotto NON È UN SEMPLICE BRACCIALE.. È UN GIOIELLO MADE IN ITALY. PORTA LA TUA FEDE SEMPRE CON TE! Abbiamo realizzato questo gioiello appositamente per esprimere la propria passione sportiva in maniera elegante concentrandoci sulla qualità di ogni singolo elemento che compone il bracciale. Lo abbiamo realizzato in 3 taglie regolabili per ogni tipo di polso in modo da poter essere indossato da chiunque. Tutto il bracciale è interamente realizzato a mano presso i migliori laboratori orafi vicentini leader mondiali del settore! LA "BIGLIA" BANDIERA.

