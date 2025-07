Italo Bocchino a Il Libro Possibile | dagli attacchi a Murgia allo scontro con Padellaro

Durante il Festival Il Libro Possibile a Polignano a Mare, Italo Bocchino ha acceso gli animi con un intervento deciso nel presentare il suo nuovo volume "Perché l’Italia è di destra". Tra applausi e proteste, ha lodato l’attuale governo e persino proposto Giorgia Meloni per il Nobel. Un momento che ha trasformato l’incontro in un vero e proprio scontro tra opinioni contrastanti, dimostrando come la politica possa infiammare anche le platee più appassionate.

Durante il Festival Il Libro Possibile a Polignano a Mare, l’incontro per la presentazione del volume Perché l’Italia è di destra di Italo Bocchino si è trasformato in un acceso scontro, sia tra i relatori che con il pubblico. L’ex parlamentare ha lodato l’attuale governo, definendolo «il migliore rispetto ai precedenti», arrivando a proporre Giorgia Meloni per «il Nobel per l’economia», affermazione che ha scatenato la reazione del pubblico: fischi, urla e cartelli di protesta, alcuni accompagnati da bandiere pro-Palestina. Lo scontro con Padellaro che minaccia di andarsene dopo le parole di Bocchino su Murgia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Italo Bocchino a Il Libro Possibile: dagli attacchi a Murgia allo scontro con Padellaro

