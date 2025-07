Italian Postcards | Prime Video annuncia la nuova serie originale ambientata a Palermo

Prime Video ci sorprende ancora: tra nuove serie e spettacoli, viaggia tra Palermo e il cuore del divertimento. Da Sabrina Ferilli come ‘sex guru’ a Pietro Sermonti nei panni di un ministro dell’amore, passando per il provocatorio ‘Roast in Peace’, ogni proposta offre emozioni e risate assicurate. La piattaforma continua a reinventarsi, regalando contenuti che catturano l’immaginazione: la sorpresa è solo all’inizio, scopriamo insieme cosa ci aspetta!

