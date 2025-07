Italia-Spagna Europei femminili | dove vederla stasera in TV streaming e probabili formazioni

Stasera alle 21:00, l’Italia femminile di calcio si gioca il passaggio ai quarti degli Europei 2025 contro la Spagna, campionesse del mondo. Dopo il pareggio col Portogallo, ogni dettaglio conta: dove vederla in TV e streaming, probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere per tifare Azzurre. La sfida decisiva è alle porte: non perdere questa emozionante partita!

Dopo il pareggio con il Portogallo, le Azzurre affrontano le campionesse del mondo della Spagna per guadagnarsi l'accesso al turno successivo. Fischio d'inizio alle 21:00 con diretta in chiaro e streaming. Stasera, venerdì 11 luglio, l'Italia femminile di calcio si gioca l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2025. Le Azzurre affrontano la Spagna in una sfida decisiva: per continuare il cammino nella competizione, le ragazze del ct Andrea Soncin non dovranno perdere. Il match si preannuncia particolarmente impegnativo, visto che le iberiche, campionesse del mondo in carica, sono le grandi favorite del Gruppo B. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Italia-Spagna Europei femminili: dove vederla stasera in TV, streaming e probabili formazioni

In questa notizia si parla di: spagna - italia - europei - stasera

La Spagna ha battuto il Portogallo la sera emotiva mentre l’Italia sconfigge il Belgio - Una serata ricca di emozioni e sorprese nel calcio internazionale: la Spagna ha travolto il Portogallo con un netto 5-0 nell’esordio di Euro 2025 femminile, mentre l’Italia si è imposta con determinazione contro il Belgio.

DAY 2 Stasera alla 35^ FESTA D'ESTATE speriamo di condividere con TANTI di VOI una "notte magica" MAXISCHERMO sul nostro palco per ? ITALIA - SPAGNA (Europei di calcio) Ore 21.00 fischio d'inizio Vascon di Carbonera - Treviso ing Vai su Facebook

Italia-Spagna oggi agli Europei femminili. Orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming; Italia-Spagna Europei femminili: dove vederla stasera in TV, streaming e probabili formazioni; Euro Women 2025, oggi Italia-Spagna: orario, probabili formazioni e dove vederla.

Italia-Spagna Europei femminili: dove vederla stasera in TV, streaming e probabili formazioni - Dopo il pareggio con il Portogallo, le Azzurre affrontano le campionesse del mondo della Spagna per guadagnarsi l'accesso al turno successivo. Come scrive msn.com

Italia-Spagna: dove vedere in tv e orario della partita dell'Europeo Femminile - Le azzurre del ct Soncin, seconde in classifica, chiuderanno contro le fortissime iberiche il loro cammino nel Gruppo B ... Segnala corrieredellosport.it