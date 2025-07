Italia-Spagna è la sera della verità | nell’11 titolare anche due giallorosse

Una serata cruciale per l’Italia Femminile, che alle 21:00 si gioca il tutto per tutto contro la Spagna negli Europei. Le azzurre, guidate da Andrea Soncin, sono a un passo dal sogno e con una vittoria potrebbero conquistare il primato nel girone. Tra le protagoniste schierate in campo, spiccano due ragazze della Roma che potrebbero fare la differenza: scopriamo insieme chi sono e cosa aspettarci da questa sfida decisiva.

Serata decisiva per l’ Italia Femminile, che alle 21:00 affronterà la Spagna nell’ultima giornata della fase a gironi degli Europei. Le ragazze allenate da Andrea Soncin sono seconde nel gruppo con 4 punti, e solo con una vittoria potrebbero scavalcare le spagnole, attualmente in testa con 6, assicurandosi così il primo posto. Pochi minuti fa è stato reso noto l’ undici titolare delle Azzurre, che vedrà in campo due protagoniste della Roma: Elena Linari e Manuela Giugliano partiranno dal primo minuto, mentre Giada Greggi e Lucia Di Guglielmo si accomoderanno in panchina. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Italia-Spagna, è la sera della verità: nell’11 titolare anche due giallorosse

In questa notizia si parla di: italia - spagna - sera - verità

La Spagna ha battuto il Portogallo la sera emotiva mentre l’Italia sconfigge il Belgio - Una serata ricca di emozioni e sorprese nel calcio internazionale: la Spagna ha travolto il Portogallo con un netto 5-0 nell’esordio di Euro 2025 femminile, mentre l’Italia si è imposta con determinazione contro il Belgio.

Il film uscirà a Natale, riprese tra Italia e Spagna. Curiosità per la nuova partner Beatriz Arjona Vai su Facebook

Anche Milo Infante cade nel lapsus: Stasera c'è Belve Crime, ma la Rai ha già chiarito perché non andrà in onda; Premio Agnes, Gianni Letta: è la Cassazione dei premi giornalistici e letterari; Le 5 verità di Milan-Inter 1-1: Maignan croce e delizia, Correa si rende utile, Abraham ora è meglio di Gimenez.