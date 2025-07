Italia in fiamme | canadair ed elicotteri in azione situazione drammatica

Italia si trova di fronte a un'emergenza senza precedenti: un vasto incendio che ha trasformato il cielo in un'oscura coltre di fumo e cenere. Canadair ed elicotteri sono impegnati in un intervento massiccio per contenere le fiamme e salvare il patrimonio naturale e le comunità coinvolte. La lotta contro il fuoco è ancora in pieno svolgimento, mentre l’Italia si stringe attorno a questa sfida drammatica, sperando in una svolta positiva.

Una lunga scia di fumo e cenere ha oscurato il cielo italiano, mentre le fiamme avanzavano senza sosta, alimentate dal vento e dalle alte temperature. Il rogo, scoppiato nel tardo pomeriggio ha costretto la macchina antincendi regionale e nazionale a un intervento massiccio e tempestivo, durato fino a sera. In volo si sono alzati ben tre Canadair decollati da Olbia, due elicotteri leggeri dalle basi operative di Limbara e Anela, oltre al potente Super Puma da Alà dei Sardi. I mezzi aerei hanno operato per ore sopra un fronte di fuoco esteso, cercando di domare le fiamme che minacciavano una vasta zona di macchia mediterranea e sughereta.

