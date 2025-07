Italia Gattuso si prepara alla maratona estiva | il 25 luglio sarà a Trigoria

Italia, all'alba di una stagione cruciale, si prepara alla maratona estiva che culminerà il 25 luglio a Trigoria. Rino Gattuso, nuovo ct, non si ferma tra raduni e incontri: il suo sguardo deciso e il telefono in mano sono simboli della volontà di forgiare un gruppo forte e identitario. Niente pause a Marbella, solo impegno e determinazione: il suo obiettivo è chiaro, e il cuore della Nazionale batte forte di passione e ambizione.

Niente sole né riposo a Marbella per il nuovo ct: Rino ha già iniziato il suo tour de force tra club e raduni, pronto a plasmare il cuore della Nazionale. Telefono alla mano, ha già contattato diversi calciatori: tra questi, Davide Frattesi, reduce da un intervento chirurgico. Ma Gattuso lo sa: guardarsi negli occhi vale più di mille chiamate, e il suo sguardo parla chiaro. L'obiettivo è uno solo: costruire un gruppo forte, identitario, affamato, come quello del 2006. "Non eravamo i più forti, ma siamo stati i più bravi", ripete spesso l'ex mediano, che ora vuole scolpire quell'attitudine nei suoi ragazzi.

Gattuso a Trigoria il 25 luglio: parte la missione Italia.

