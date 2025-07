Italia femminile qualificata ai quarti di Euro 2025! KO indolore con la Spagna le azzurre superano il turno 12 anni dopo l’ultima volta

L’Italia femminile conquista un importante traguardo ai Mondiali Euro 2025, qualificandosi per i quarti di finale dopo 12 anni di assenza. Nonostante la sconfitta con la Spagna, le azzurre di Soncin hanno dimostrato carattere e crescita, scrivendo un nuovo capitolo nella storia del calcio femminile italiano. Un risultato che emerge come un segnale positivo per il futuro del movimento. L’Italia torna a brillare nel palcoscenico europeo, confermando il suo valore e la sua determinazione.

Italia femminile si è qualificata ai quarti di Euro 2025. Nonostante la sconfitta con la Spagna, le azzurre hanno passato il turno 12 anni dopo. L’ Italia femminile torna a scrivere la storia. Le azzurre di Soncin, infatti, sono tornate ai quarti di finale 12 anni dopo l’ultima volta. Sconfitta indolore contro la Spagna, che si è imposta per 3-1 con le reti di del Castillo, Guijarro e Gonzalez Rodriguez (per l’Italia rete di Oliviero) e si è qualificata per prima: in virtù del KO del Portogallo col Belgio, la nostra Nazionale ha staccato il pass da seconda della classe. Ora le azzurre affronteranno la Norvegia ai quarti di finale, con tante giocatrici della Juventus Women protagoniste. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Italia femminile qualificata ai quarti di Euro 2025! KO indolore con la Spagna, le azzurre superano il turno 12 anni dopo l’ultima volta

In questa notizia si parla di: femminile - quarti - azzurre - anni

Okasa Falconara domina Lazio 5-1 nei quarti playoff futsal femminile - L'Okasa Falconara ha scritto una pagina importante nella storia del futsal femminile, superando il Lazio 5-1 nei quarti di playoff.

. ' . Dopo tre anni l'Italia arriva ai quarti di finale di un Europeo Under 18 femminile. Traguardo tagliato grazie alla vittoria negli ottavi giocati contro la Cech Vai su Facebook

DIRETTA Uefa, Europei di calcio femminile, in campo Portogallo-Italia: Azzurre a caccia dei quarti #WEURO2025 #7luglio Guarda la diretta streaming su http://Rainews.it https://rainews.it/maratona/2025/06/europei-di-calcio-femminile-2025-svizzera-inizio- Vai su X

L'Italia è ai quarti! A Berna la Spagna vince 3-1 ma le azzurre si qualificano dopo 12 anni; Europei femminili. A Berna la sfida decisiva: le Azzurre affrontano le Furie Rosse per tornare ai quarti dopo 12 anni.; Women's EuroBasket, Italia-Slovenia 77-66 (Keys e Pasa 15). Azzurre qualificate per i Quarti, sabato la Lituania.

Quarti, Europeo femminile: due biancocelesti partiranno titolari con l'Italia - Come riporta La Gazzetta dello Sport, alle 21 è iniziata la sfida tra le nazionali femminili di Italia e Spagna, valevole per l'accesso ai quarti. Riporta laziopress.it

Europei calcio femminile, Italia-Spagna decisiva per l'accesso ai quarti delle azzurre - Voltare pagina rispetto al pareggio con il Portogallo, è l'imperativo del ct Soncin per raggiungere l'obiettivo di passare il turno ... Secondo msn.com