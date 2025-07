Israele sollecita gli Usa | più attacchi agli Houthi e guida di una coalizione internazionale

In un contesto di crescente tensione nello Yemen, Israele si fa portavoce di un appello agli Stati Uniti per intensificare le azioni militari contro gli Houthi, guidando una coalizione internazionale. Con le offensive marittime dei ribelli che mettono a rischio la stabilità regionale, la chiamata di Israele sottolinea l’urgenza di risposte coordinate. La situazione rimane complessa e critica, richiedendo una strategia diplomatica e militare efficace per ristabilire la pace nella regione.

Di fronte all'intensificarsi delle offensive marittime da parte dei ribelli Houthi nello Yemen, Israele ha sollecitato gli Stati Uniti a riprendere le azioni militari contro la milizia sostenuta dall'Iran, secondo quanto riportato giovedì dalla televisione pubblica israeliana. I miliziani Houthi, che controllano ampie porzioni del territorio yemenita pur non essendo riconosciuti come governo legittimo dalla comunità internazionale, avevano concordato con Washington una tregua nel mese di maggio, interrompendo temporaneamente gli attacchi alle imbarcazioni commerciali. Tuttavia, questa settimana hanno colpito e affondato due navi, provocando la morte di almeno quattro persone.

