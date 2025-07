Israele l' ex premier Barak smaschera Netanyahu | Non sa dove arrivare con le sue guerre ha strumentalizzato Hamas per indebolire l’Anp

L'ex premier israeliano Ehud Barak non risparmia dure critiche a Benjamin Netanyahu, accusandolo di aver strumentalizzato Hamas per indebolire l'Autorità Nazionale Palestinese. "Il problema di Netanyahu e del suo governo resta il fatto che non sanno dove arrivare con le loro guerre", afferma Barak, evidenziando un quadro di conflitti senza fine che minaccia di compromettere ulteriormente la stabilità nella regione. Una diagnosi incisiva di un’instabilità ormai cronica.

"l problema di Netanyahu e del suo governo resta che non sanno dove arrivare con le loro guerre" afferma l'ex premier Ehud Barak L'ex premier israeliano Ehud Barak smaschera Benjamin Netanyahu. "Non sa dove arrivare con le sue guerra, in passato ha usato Hamas per indebolire l'Autorità nazion.

