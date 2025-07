Iscrizioni aperte per La Casentino - Ciclostorica

Le iscrizioni sono aperte per la Casentino Ciclostorica, un’esperienza unica tra storia, natura e sapori autentici. Da Castel San Niccolò, il viaggio si snoda lungo tre percorsi ricchi di emozioni, tra borghi antichi, foreste millenarie e degustazioni di prodotti locali. Un’occasione imperdibile per riscoprire il piacere di pedalare lentamente, immersi in paesaggi mozzafiato e scorci incantevoli. Prepara il casco: l’avventura sta per cominciare!

Inizia da Castel San Niccolò il viaggio tra storia, natura e sapori autentici. Tre percorsi, una sola grande emozione: riscoprire la bellezza del pedalare lentamente, tra borghi antichi, foreste millenarie e soste golose. Degustazioni di prodotti tipici. Itinerari tra natura e cultura. Scorci. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: iscrizioni - aperte - casentino - ciclostorica

