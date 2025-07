Isaac Del Toro torna in gara e strabilia al Giro d’Austria con due vittorie di forza

Isaac Del Toro sta scrivendo il suo capitolo più brillante al Giro d'Austria, sorprendendo tutti con due vittorie di forza che testimoniano il suo talento e la determinazione. Dopo aver dominato sull’arrivo in salita di St. Johann Alpendorf e aver regolato un gruppetto agguerrito, oggi ha lasciato il segno con una rasoiata finale a Salisburgo. La sua corsa è un vero spettacolo: non perdere il suo emozionante percorso verso il successo.

Isaac Del Toro si sta scatenando al Giro d’Austria, corsa di livello 2.1 dove ha saputo vincere la seconda e la terza tappa: i eri si era imposto sull’arrivo in leggera salita di St. Johann Alpendorf regolando allo sprint un gruppetto di una trentina di uomini che aveva fagocitato Alessandro Covi a pochi metri dal traguardo; oggi ha piazzato una micidiale rasoiata quando mancavano cinquecento metri dall’arrivo di Salisburgo, rimontando lo statunitense Andrew August e trionfando per distacco. Il giovane talento messicano, tornato in gara dopo il secondo posto al Giro d’Italia (dove indossò a lungo la maglia rosa prima di subire la magia di Simon Yates nella penultima giornata), è così salito a quota sette successi da professionista ad appena 21 anni. 🔗 Leggi su Oasport.it