Iran uranio arricchito sfuggito ai raid Usa-Israele funzionario Tel Aviv | Scorte trasportate in altri siti sotterranei - confermate anticipazioni GdI

Una recente rivelazione sconvolge gli equilibri geopolitici: fonti israeliane confermano che l'uranio arricchito iraniano sfuggito ai raid è stato nascosto e trasportato in siti sotterranei, rendendo più complessa la situazione nella regione. Nonostante ciò, Tel Aviv rassicura sulla propria capacità di monitorare ogni tentativo iraniano di recuperare le scorte. Ma cosa potrebbe davvero accadere se questa tensione dovesse esplodere?

A sostenerlo è stato un funzionario israeliano in una conversazione con il New York Times. Tuttavia, a Tel Aviv non ci sono preoccupazioni, poiché ritengono che qualsiasi tentativo da parte dell'Iran di recuperare le scorte sarebbe facilmente individuato L'uranio arricchito dell'Iran è riusci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it